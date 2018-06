El "auto volador" ya está aquí: pasó con éxito las primeras pruebas

Un auto volador que cuenta con el respaldo del cofundador de Google, Larry Page, avanzó este miércoles hacia su lanzamiento, al presentar con éxito sus primeros vuelos de prueba y anunciar el registro de pedidos anticipados.

La compañía Kitty Hawk, creada el año pasado y financiada por Page, dio a conocer el dispositivo “Flyer”, que ya fue testeado.

Los vuelos de prueba de los novatos fueron sobre el agua, con la velocidad máxima limitada a 32 kilómetros por hora y una altitud de no más de 3 metros.

“Flyerestá diseñado para ser fácil de volar”, señaló el sitio web, agregando que es “el primer vehículo volador personal de Kitty Hawk y el primer paso para hacer que volar sea parte de la vida cotidiana”.

Page, quien cofundó Google en 1998, sigue siendo el director ejecutivo de Google-Parent Alphabet, pero el proyecto Kitty Hawk es una actividad personal, no parte de las operaciones del gigante tecnológico.