¿Romance con Defederico?: esta fue la curiosa respuesta de Belén Pouchán

Jugadores de fútbol y bellas mujeres suelen ser una combinación explosiva. De esto pueden dar cuenta Matías Defederico y su ex, Cinthia Fernández. Sólo que ahora la cuestión pasa por otro lado.

Ellos están separados, pero Defederico le dio varios likes a fotos en su Instagram a Belén Pouchán y empezaron las especulaciones.

Consultada Belén fue ambigua: "Lo dicen porque empecé a seguirlo pero me parece cualquiera... ¿seguirlo quiere decir que estamos juntos?", dijo entre risas.

Pero cuando las panelistas y Ángel de Brito le preguntaron por más datos muy puntuales en su programa, ella se puso muy nerviosa.

"Chicos, no tengo idea de por qué me sigue pero yo lo empecé a seguir cuando me enteré que lo hacía... siempre que me sigue alguien del medio por lo general lo sigo de buena onda".

Y cerró para la polémica: "Yo laburé mucho tiempo con Cinthia...¡levante la mano el que quiera tenerla de enemiga! Por favor, mejor de amiga que de enemiga”.