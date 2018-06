Sandra Bullock, Sarah Paulson y Mindy Kaling cantaron para alentar a la Selección

El estreno en los cines de "Ocean’s 8: las estafadoras", generó grandes expectativas y también llevó a que sus protagonistas dieran entrevistas para promocionar el film.

La película se basa en la historia de una mujer quien sale de la cárcel e intenta robar unas joyas en el MET de Nueva York. Está protagonizado por Cate Blanchett, Sarah Paulson, Mindy Kaling, Awkwafina, Helena Bonham Carter, Rihanna y Anne Hathaway.

Fueron precisamente Bullock, Paulson y Kaling quienes hablaron durante una entrevista televisiva, pero no terminaron hablando de la película, sino que se convirtieron en las menos pensadas hinchas de la Selección argentina de fútbol.

Así alentaron a la albi celeste.