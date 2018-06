Último adiós: Máxima Zorreguieta despidió a su hermana Inés

(Foto: Agencia NA)

Los restos de Inés Zorreguieta fueron inhumados este viernes en un cementerio privado del partido bonaerense de Pilar, horas después de que llegara al país para participar de las exequias de su hermana la reina Máxima de Holanda, acompañada por el rey Guillermo y las tres hijas del matrimonio real.



El entierro de la hermana menor de Máxima Zorreguieta se concretó este viernes durante una ceremonia privada a la que solo pudo asistir un reducido grupo de allegados a la familia, entre ellos la primera dama argentina, Juliana Awada.



Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo llegaron al país a bordo de un avión de la aerolínea holandesa KLM que aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza a las 5:35.

Pasado el mediodía, la pareja real y sus tres hijas -Catalina, Alejandra y Ariadna, ahijada de Inés- ingresaron al cementerio Memorial de Pilar a bordo de una camioneta blanca.



Según trascendió extraoficialmente, la familia real se quedaría hasta el sábado en el país luego de participar de funeral de Inés, la hermana menor de Máxima que fue encontrada muerta el miércoles a la medianoche en su departamento.



El Servicio de Información del Estado de Holanda había comunicado que la Reina quedó conmocionada por la noticia y que de inmediato se había suspendido su agenda protocolar.

(Último adiós a Inés Zorreguieta - NA)



Máxima tenía programado viajar en estos días junto a su marido a las ex repúblicas soviéticas del báltico, Lituania, Estonia y Letonia, pero este jueves al mediodía, luego de confirmarse la suspensión, el Servicio de Información del Estado anunció que los reyes viajaban a la Argentina para despedir a la hermana de la Reina.



Tras participar de las exequias, el rey Guillermo Alejandro debe volver a su país para continuar con su agenda, que prevé el viaje de Estado el lunes 11 a los países bálticos, Letonia, Lituania y Estonia, donde permanecerá hasta el viernes 15.



Inés Zorreguieta, de 33 años, fue hallada muerta en su departamento del séptimo piso de un edificio ubicado en Río de Janeiro 228, en el límite entre los barrios porteños de Almagro y Caballito, poco antes de las 22:00 de este miércoles.

Una amiga y la madre de la joven fueron las que descubrieron la trágica noticia al concurrir al departamento de Inés, ya que no que no habían podido comunicarse con ella durante todo el día anterior.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°19, interinamente a cargo de la fiscal Cinthia Oberlander, desde donde se solicitaron algunas medidas de prueba y el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia.