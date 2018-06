Coimas en Chubut: vinculan a Mario Das Neves en la causa

Patricio Musante, presidente de la Cámara de la Construcción de Chubut, vinculó a Mario Das Neves en un pedido de coimas como condición para que su empresa cobrara obras realizadas en la provincia y pudiera acceder a nuevos contratos. La causa es investigada por la Justicia de Chubut desde septiembre de 2017.



El gobernador fallecido fue señalado como partícipe de la trama de corrupción que se extiende en 12 causas conexas y que incluye a 17 ex funcionarios y empresarios.



Musante, titular de la constructora Sudelco, dio a entender en su declaración que estaba obligado a participar del sistema de pagos a los funcionarios para sobrevivir al ahogo financiero de su empresa.

El presidente de la Cámara de Construcción de esa provincia se encuentra imputado en la causa Revelación, donde se investiga una asociación ilícita integrada por varios exfuncionarios y liderada por el ex secretario privado de Das Neves, Diego Correa.

"Correa me hizo pasar a la oficina y Das Neves me dijo que para Sudelco se acabó la coronita. A partir de ahora la platita me la traés", afirmó Musante en la Justicia.



Más adelante, el empresario también declaró que Das Neves le dijo:"Estas son las condiciones. Si no, hay muchas empresas que quieren trabajar".



"Me dijo que para las obras que se inician en nuestra gestión (la de Das Neves) tienen que poner el 5%; para las obras de la gestión anterior es el 3%. Si traen efectivo es medio punto menos y se terminó la charla", aseveró.



Estas declaraciones complicarían a Correa, que está imputado como jefe de la asociación ilícita. No obstante y tras declarar, Musante quedó detenido con prisión domiciliaria por seis meses.