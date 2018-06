Enzo Pérez tras convocatoria: “Haré fuerza desde donde me toque para que las cosas salgan bien”

El mediocampista de River Enzo Pérez se sumará al plantel de la Selección para ocupar el lugar que dejó el lesionado Manuel Lanzini y viajará directo a Rusia para incorporarse al combinado dirigido por Jorge Sampaoli, que parte hoy hacia el búnker de Bronnitsy.

"Estoy feliz, es como vivir un sueño. Lo único que lamento es que sea por la lesión de un compañero", expresó el mendocino.

"Si bien estaba de vacaciones, hace cuatro días que comencé un rutina que me recomendó el preparador físico de River para no perder estado físico. Lógicamente no es lo mismo que estar en competencia, pero me sirvió y ahora viajaré a Rusia para ponerme a las órdenes del entrenador e intentar hacer las cosas bien para serle útil al equipo", comentó.

La citación de Pérez fue dada a conocer por la AFA a través de su cuenta oficial en Twitter y terminó con las especulaciones sobre quién sería el elegido por Sampaoli.