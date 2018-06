Video: asesinan a candidato a diputado en México y el número asciende a 111

Fernando Purón, candidato por el Partido Revolucionario Institucional fue asesinado en el norte de México, informaron las autoridades.

Fue asesinado el viernes por la noche en Piedras Negras, ciudad en el estado de Coahuila y fronteriza con Texas, informó el gobierno del estado.

Purón había sido alcalde de esta ciudad, muy azotada por la violencia vinculada al crimen organizado, y cuando lo mataron acababa de participar en un debate electoral.

En un video divulgado por la prensa local se ve a un hombre acercarse al político por la espalda cuando este se estaba haciéndose una selfie con una mujer.

El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme, dijo en un comunicado que Purón fue un ejemplo de servidor público. “Transformó a su ciudad, Piedras Negras, y se distinguió por su férreo combate a la delincuencia durante su gestión como alcalde. Fue además un factor fundamental para que Coahuila recuperara la paz”.

La violencia electoral ha sido un problema persistente en México. En 2010, sicarios del narcotráfico mataron al principal candidato a gobernador en el estado de Tamaulipas, también en el norte. 111 políticos han sido asesinados desde septiembre de 2017, cuando inició la contienda, hasta el 2 de junio de este año.