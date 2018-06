La Selección Argentina ya está en Rusia y pone en marcha el sueño

La Selección argentina de fútbol arribó a Moscú para encarar la parte final de la preparación de cara al debut frente a Islandia, el sábado próximo por el Grupo D del Mundial Rusia 2018.



A bordo de un avión que suelen usar los "Rolling Stones", que se trasladan con la misma empresa que se maneja la Asociación del Fútbol Argentino, la delegación llegó al aeropuerto de Zhukovsky poco después de las 16:30 hora argentina.