La confesión hot de Rocío Robles sobre la Selección: “Se me tiraron 8 de los 23 convocados”

Rocío Robles fue sincera cuando le preguntaron si alguno de los convocados se había tirado el lance con ella: “Se me tiraron 8 de los 23 convocados al Mundial".

La bailarina de ShowMatch confesó que, a través de Instagram, ocho de los 23 convocados al Mundial de Rusia 2018, se la trataron de levantar.

“Creo que tiran mensajes en cadena y la que pica, pica. No les respondo porque la típica charla con mis compañeras de ShowMatch es 'me escribió tal'. Y me responden 'uh, a mí también, qué pesado'. No te hacen sentir nada especial. Les da lo mismo un paquete de yerba, uno de azúcar. Así no…", dijo Robles.