Video: su pareja le dio una brutal golpiza y ella pide que lo liberen porque "se pone así cuando toma"

Un hombre golpeó salvajemente a una mujer en las inmediaciones de la Terminal de ómnibus de Mendoza. La feroz golpiza quedó registrada por las cámaras de seguridad ubicadas en la intersección donde ocurrió el hecho, en Alberdi y Dorrego, de San José. IMÁGENES SENSIBLES.

La mujer cae y se vuelve a levantar; otra vez es golpeada. El hombre le quita una zapatilla y se la arroja del otro lado de la calle. La mujer se levanta del suelo y va, tambaleante, por el calzado. Desde la cámara de seguridad del CEO ven todo y un grupo de policías acude al lugar. Allí está tirado en el colchón bajo el puente Gustavo Corzo.

Cuando declaró en la fiscalía, Alejandra prefirió no hacer la denuncia contra su novio. "Es bueno, lo que pasa es que se pone así cuando toma; yo lo amo, déjenlo libre", pidió la mujer que en algún momento se ganó la vida como empleada doméstica y que últimamente hacía de cuidacoches en un boliche cercano a la terminal de colectivos.

La fiscal Mónica Fernández Poblet lo ha imputado por lesiones graves agravadas por la relación de pareja y violencia de género. Ayer fue trasladado al penal.