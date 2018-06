Impactante video: la rueda de un camión le pasó por encima de la cabeza

Un motorista filipino sobrevivió sin heridas a un accidente de tráfico después de que una rueda de un camión pasara por encima de su cabeza.

En el vídeo se ve cómo el motorista intenta adelantar por la derecha al camión pero pierde el equilibrio después de chocar contra el bordillo.

Según se apreció en las imágenes, la rueda trasera del camión pasó por la cabeza del motociclista, quien usaba un casco verde que quedó destrozado por el fuerte impacto.

En segundos, la víctima se levantó y caminó hacia la acera, mientras el conductor del camión se detuvo luego de que otros motociclistas le cerraran el paso.

La grabación fue difundida en diversos canales en YouTube, como ‘DashCam Journals PH’, donde más de 100 mil usuarios han reproducido el clip.