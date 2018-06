Video: se suicidó arrojándose desde el techo de la Gran Mezquita de La Meca

Un hombre se suicidó arrojándose desde lo alto de la Gran Mezquita de la ciudad santa de La Meca, en Arabia Saudí, donde miles de fieles se encontraban rezando y dando vueltas en torno a la Kaaba, construcción que custodia "la piedra negra" que los musulmanes creen que es un pedazo del paraíso. IMÁGENES SENSIBLES.

En un comunicado oficial, la Policía de La Meca anunció la muerte de "un visitante" que se tiró desde el último piso de la Gran Mezquita a las 21.20 de la noche en Arabia Saudí (18.20 GMT).

El cuerpo fue transportado al hospital en espera de los resultados de la investigación "para conocer la identidad de la víctima, las razones de su acto y comprender como pudo hacerlo pese a la existencia de una cerca metálica de protección instalada alrededor del techo", según la misma fuente.



El año pasado, un hombre saudita intentó prenderse fuego frente a la Kaaba, el edificio de piedra cuadrada en el centro del recinto de la mezquita, pero fue detenido por las fuerzas de seguridad.

Cada año, millones de peregrinos musulmanes de todo el mundo viajan a La Meca y Medina, el segundo sitio más sagrado del Islam, también en el oeste de Arabia Saudita.