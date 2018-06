Flybondi: malestar, temor y graves denuncias por los vuelos

En diálogo con Mañanas Informadas con Federico Bisutti, vecinos de las zonas donde opera la primera aerolínea de bajo costo de Argentina, Flybondi, expresaron su descontento y contínuo temor por los vuelos de dicha empresa.

Con testimonios en primera persona, habitantes de la zona aseguran vivir "aterrorizados" por el aeropuerto que opera en medio de un lugar tan poblado y afirman que se "despiertan todos los días con los ruidos molestos de los aviones".



"No debería haber un aeropuerto tan cerca de las casas", expresó Susana, una vecina de Hurlingham en "Mañanas Informadas" con Federico Bisutti por Canal 26.

"Es un aeropuerto improvisado, una pista corta en un lugar rodeado de casas", detalló. En ese marco, varios de los vecinos damnificados decidieron realizar una denuncia representados por el abogado Lucas Marisi.



"Llevamos el caso a la corte, esto es un negociado de Mario Quintana", dijo el letrado a Canal 26, al tiempo que denunció que la empresa presento "estudios de impacto ambiental falsos".

Las quejas no sólo vienen por parte de los vecinos de la zona sino también de los pasajeros que denuncian a través de las redes sociales la odisea de utilizar el servicio no sólo por las cancelaciones y las demoras sino también por los desperfectos de algunos aviones.