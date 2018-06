Netflix sufrió una caída a nivel mundial que afectó a usuarios

Netflix sufrió una caída a nivel mundial este lunes que generó el descontento de miles de usuarios. Los reclamos llegaron a las redes sociales ante los problemas presentados.

Fue entonces cuando la plataforma de streaming decidió emitir un breve comunicado por medio de Twitter: "Somos conscientes de que usuarios tienen problemas para transmitir en todos los dispositivos. Estamos investigando el problema y apreciamos su paciencia".

Por este inconveniente, los usuarios estaban imposibilitados de acceder al contenido de la plataforma. "Algo salió mal… error inesperado", decía el mensaje cuando querías darle play a una serie o película.

We are aware of members having trouble streaming on all devices. We are investigating the issue and appreciate your patience.