Chubut: la increíble trama de corrupción que involucra a la familia Das Neves

Todo comenzó en agosto de 2017 con un alud que dejó en Comodoro Rivadavia a casi 3000 personas sin vivienda. Por ese entonces, el gobernador de la provincia, Mario Das Neves, había decretado la emergencia económica por lo que dispuso de una partida presupuestaria de 47 millones de pesos que ahora terminaron en una investigación por 200 millones.



La causa que se investiga terminó con 12 presos entre empresarios y funcionarios vinculados al gobernador fallecido y entre los arrepentidos figura Alberto Gilardino, quien en su declaración contó detalles de cómo llegó a su cargo político y los entramados de la política en esa provincia.



"Comencé mi función como secretario de pesca y Das Neves me manifestó que estaba contento con mi trabajo", comenzó su declaración quien sería el futuro Jefe de Gabinete de Das Neves.



“Al lunes siguiente, explota la salida de Cisterna porque se lo acusaba de manejar cuestiones de plata, se hizo público que le decían 'toallón', así que parecía que había un sector que lo quería afuera”, detalló.

Your browser does not support the video element.



“Das Neves nos convoca a Pablo Oca y a mí, le dice a Pablo que prefería que él siguiera manejando los números y que yo sea el próximo jefe de Gabinete”, afirmó.



De esa manera comenzó el testimonio del sábado 19 de mayo en Trelew que reforzó la hipótesis de la presunta asociación ilícita que tiene en prisión preventiva y arresto domiciliario a un grupo de exfuncionarios y empresarios.

Your browser does not support the video element.



Más adelante, habló del rol de Diego Correa, secretario privado y mano derecha del gobernador fallecido, quien es uno de los más complicados en la causa.



En el marco de la investigación, el ex senador de Chubut, Mario Cimadevilla, habló con Canal 26 y detalló la trama de corrupción que escandaliza a toda una provincia.