Lali Espósito reversionó "Dale alegría a mi corazón" para Rusia 2018

El Mundial de Rusia 2018 se avecina y muchos artistas se suman a la pasión de apoyar a su selección. Lali Espósito hizo lo suyo y grabó su versión de "Dale alegría a mi corazón" del rosarino Fito Páez.

A Lali le encanta jugar al fútbol, su abuelo fue DT; su padre, profesor de fútbol; y su hermana es capitana del club Uspallata. Para sorpresa de todos que pensaban que solo cantaba, Lali en su tiempo libre se suma a algún fútbol 5.

Esta versión de la canción fue elegida por Spotify para ser embajadora de la lista ¡Viva Latino! Mundial de Fútbol. "Me da mucho orgullo representar a la Argentina y con una de esas canciones famosas que se cantan en la cancha y que los hinchas las hacen propia...Yo quería ser jugadora de fútbol, no artista (...) Y soy buena jugando, porque soy chiquitita y corro rápido", afirmó la cantante.

En diario26.com te dejamos el tema para que lo escuches.