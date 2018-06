Dólar: según economistas, el Central seguirá con sus intervenciones para evitar desbordes

Economistas de distintas vertientes estimaron hoy que el Banco central continuará con su política intervencionista en el mercado cambiario para controlar al dólar, más allá del acuerdo firmado la semana pasada con el FMI.



El jueves pasado, el Gobierno firmó un acuerdo con el FMI por un auxilio financiero de 50 mil millones de dólares, que prevé estrictas pautas inflacionarias y fiscales, pero también el compromiso de dejar flotar libremente el valor de la divisa.

Sin embargo, dos días hábiles después, la entidad volvió a tener participación en la plaza y mantuvo por el tipo de cambio por debajo de los 26 pesos.



Al respecto, el economista Jorge Vasconcelos estimó que el dólar a 26 pesos es "bastante cercano al equilibrio", y señaló que el país está "yendo verdaderamente a un esquema de flotación" del tipo de cambio.



"El precio del dólar a 26 pesos sirve de ayuda para resolver uno de los desequilibrios, que es el exceso de importaciones sobre exportaciones. No es que ahora vamos a tener superávit, pero el déficit se va a reducir", evaluó Vasconcelos.



Además, afirmó: "Esta sensación de desconfianza y de hasta dónde va a llegar a subir es razonable. Con un precio a 26 pesos hay que tener confianza de que estamos cerca del equilibrio, reconociendo que vamos a tener volatilidad".



Por su parte, el economista Juan Carlos de Pablo consideró que si bien el tipo de cambio es "flotante", en la Argentina "todo es por ahora", por lo cual estimó que el Banco Central seguirá interviniendo en el mercado.



Según de Pablo, para el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, "el tipo de cambio es flotante. Y no vamos a comprometer más nuestras reservas para influenciar la cotización.



Pero todos sabemos cómo es la Argentina: todo es por ahora". "No hago pronósticos, pero, ¿si mañana el dólar llega a 50 pesos no van a intervenir? La verdad que no lo sé", señaló el economista, en declaraciones a radio Continental.



En su cuenta de Twitter, el economista neoliberal y exviceministro de Economía, Carlos Rodríguez, cuestionó también la política intervencionista del Central.



"A ver si nos entendemos Golden Team del BCRA: Nadie va a invertir un dólar o trabajo en Argentina si todas las variables económicas relevantes (dólar, tasa, salarios, precios, dinero) dependen de sus cabecitas locas y sus humos de cada día. Hasta Kim Jong-Un está aprendiendo eso".



En el otro extremo ideológico, Andrés Asiaín, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortíz, advirtió que "esto de dejar fluctuar libre el dólar es una bomba de tiempo".



"Las exigencias del FMI son tan difíciles de cumplir que se caen al poco tiempo. Me daban vergüenza aquellos que aplaudían este modelo económico", indicó el especialista.



En esa misma línea de pensamiento, el economista Agustín D´Attellis consideró: "Estamos con tipo de cambio flotante, que no flota, y con metas de inflación, sin meta".