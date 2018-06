Cerro Dragón: investigan presuntas coimas por U$S 150 millones

En las próximas horas comenzarán a desfilar en Codoro Py buena parte de los 22 diputados provinciales de Chubut que en 2007 aprobaron la renegociación de los contratos petroleros con la empresa Pan American Energy (PAE) y que la administración del ex gobernador Mario Das Neves prorrogó hasta 2047.

Se trata de la concesión del mayor yacimiento petrolífero de la Argentina: Cerro Dragón. Para la Justicia, lo sugestivo del apuro del poder político chubutense, fue que la concesión recién vencía en 2017, es decir, diez años más adelante.

El pedido de indagatoria fue impulsado por el fiscal general Guillermo Marijuán quien sospecha que la firma pagó millonarios sobornos para conseguir su objetivo.

Chubut sigue dando que hablar. La Justicia federal ya llamo prácticamente a toda la ex legislatura de Chubut por el escandaloso caso y todos ellos deberán desfilar por los pasillos de Comodoro Py ante el juez Canicoba Corral.

INVESTIGAN VARIAS IRREGULARIDADES

MÁS DE 20 EX-DIPUTADOS INVOLUCRADOS

INVESTIGAN SUPUESTOS PAGOS DE SOBORNOS

PAN AMERICAN ENERGY EN LA MIRA