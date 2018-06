Valeria Bertuccelli destruyó a Darín y denunció que fue maltratada

La actriz Valeria Bertuccelli aseguró que la pasó "muy mal" con Ricardo Darín, cuando protagonizaron la obra "Escenas de la vida conyugal", lo cual derivó en la renuncia inesperada de la protagonista.

Bertuccelli dijo que la pasó "muy mal" como compañera de Ricardo Darín, de quien se consideraba amiga, en la obra que protagonizaron Escenas de la vida conyugal (estuvo en cartel en 2013 y 2014). "Hubo un par de veces que me desmayé en bambalinas", recordó la actriz, quien decidió dejar la obra y fue reemplazada por Érica Rivas.

"En primer lugar, me fui de la obra por una razón artística. Sentí que se estaba desdibujando con el correr de las funciones. Ricardo confiaba en un amigo suyo que es actor y que venía, tomaba notas, y nos daba una devolución. Pero yo decía: 'Él no es el director'", dijo la actriz.

"Además, profesionalmente, sentía que no estaba siendo tratada como quería. Cuando lo decidí, lo primero que hice fue ir a la casa de Ricardo, porque él era un amigo y me costaba pasar por el destrato con alguien a quien yo quería. Fui a verlo y le avisé con tiempo que no iba a seguir", agregó.

"¿Ya lo hablaste con alguien?", dijo la actriz que le preguntó Darín. Y cuando ella le respondió que no, que sólo lo sabían él y el marido de ella, Vicentico, el actor le dijo: "Dame un par de meses para que pensemos qué vamos a decir sobre el motivo de tu renuncia para que no hablen pavadas". Ella aceptó, pero las cosas no siguieron como esperaba.

Bertuccelli siguió contando: "Cuando volví de vacaciones, me encuentro con que ya habían anunciado y que no lo habían hecho de la manera en que me había propuesto la jefa de prensa, Raquel Flotta, que era decir que a ambos nos habían salido películas para hacer y que por eso interrumpíamos, y que luego, cuando Ricardo retomara con otra actriz, diríamos que era porque yo no podía hacer teatro en ese momento... A diferencia de eso, largaron que yo me había enamorado de Ricardo y que mi marido me sacó de una oreja de la obra. ¡Siniestro!".

"A mí nadie me saca de una oreja de ningún lado. Como mujer, me sentí reducida. Dejé una obra exitosa porque no resistía los malos tratos, porque muchas veces hasta me desmayé en bambalinas porque no soportaba, y tuve que escuchar a panelistas, que predican el 'Ni una menos', diciendo: 'Y bueno, puede ser... Es fácil enamorarse de Darín...", agregó.

Y disparó: "Sé que hablar me puede traer muchos problemas como, por ejemplo, que los productores no vuelvan a llamarme, pero me sentía muy mal por no hablar. Y ahora siento un alivio muy grande".

"Lo enaltecería pedir disculpas. Y el momento amerita que lo haga y que diga: 'Pido disculpas, como buen hombre que soy. Yo espero su disculpa pública", finalizó la actriz.