Mundial Rusia 2018: Canal 26 te muestra el búnker de la Selección

Canal 26 está en Rusia y en esta oportunidad te muestra todo lo que querías saber sobre el centro de entrenamientos donde la Selección Argentina pasa sus días previos al debut ante Islandia.

La selección ya se instaló en su búnker durante el Mundial de Rusia: el Bronnitsy Training Centre.

La ciudad de Bronnitsy está ubicada a unos 60 kilómetros de Moscú, epicentro de la Copa del Mundo.

El lugar cuenta con 56 habitaciones y diferentes salas comunes que pueden ser utilizados por toda la delegación y demandó una inversión de 2 millones de euros.