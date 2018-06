Lagomarsino: "Nisman me dijo 'con esto me llevo puesto a Cristina'"

Diego Lagomarsino, el empleado informático procesado como partícipe necesario del crimen del Fiscal Alberto Nisman, estuvo en exclusiva con Canal 26 en "Mañanas Informadas", respondió todo y volvió a declarar su inocencia.

Sobre su inocencia dijo que "la Justicia no tiene ninguna prueba contra mí, lo único es que yo le llevé el arma a Alberto cuando me pidió. Intentan cargarme responsabilidad mayores a las que tuve, pero no hay mucho más".

En el programa conducido por Federico Bisutti, agregó que "el plan no existe y si existe no soy parte. Pero esto se basa en un peritaje de Gendarmería del que podría hablar horas. Esos golpes que se ven en el cuerpo de Nisman están desde el minuto 0, ¿los médicos de Arroyo Salgado no lo vieron? Evidentemente esos golpes no son tanto como dicen".

Al respecto de las pruebas, sostuvo: "No digo que alteraron pruebas, eso me excede. Pero puede ser que haya habido contaminación, si hay dudas debemos confrontar. El cuerpo médico forense no ve golpes pero Gendarmería sí. No sé porque no confrontan, nosotros lo pedimos siete veces".

Sobre su relación con Nisman declaró: "Mi relación con Nisman era laboral, yo le daba el 50% del sueldo y le di el arma ese sábado. No sé si tenía esa forma laboral con otros empleados."

Al respecto de haberle dado el arma, dijo que "cuando acepté darle el arma era por la seguridad de las hijas y yo me entero el lunes de que no estaban."

Your browser does not support the video element.

Sobre si le llamó la atención el pedido, Lagomarsino expresó que “ese pedido coincidía con lo que estaba viviendo porque acababa de denunciar a un Presidente".

Sobre la denuncia a Cristina Kirchner, el técnico informátivo expresó en Canal 26 que "ocho o nueve meses antes de que muriera, me mostró una carpeta y me dijo 'con esto me llevo puesta a Cristina'."

Your browser does not support the video element.

Cuando fue consultado sobre su opinión al respecto de la muerte, dijo: "Para mí fue un auto-disparo y si me preguntás te digo que fue inducido. Yo me baso en lo que está en las pericias, no hay registros de autodefensa y que no hay indicios de un acto homicida. La Policía Federal habla de que Alberto estaba solo en el baño".

Agregó sobre su situación: "No tengo dudas de que la Justicia dirá que no tengo nada que ver. No fui agente, buscan sacarme del medio. Tienen que probar todo lo que dicen, dicen que soy agente de inteligencia porque hay una credencial de un Diego Lagomarsino en la PSA con otra foto y DNI".

"Unos días después de la muerte de Alberto, voy a ver a la defensora oficial y cuando salgo aparece un policía preguntándome que hacía ahí y era Néstor Durán (uno de los custodias de Nisman)", expresó en el programa.

"Alberto no era un tipo fácil, no era malo, era difícil porque era él y él. Había que estar para él y nada más. Yo sólo le hacía trabajos de informática", dijo sobre su relación con el fiscal.



"Conociéndolo a Alberto, jamás hubiera pensando que era una persona que se podía quitar la vida. Yo no creo que haya tenido una personalidad suicida, no creo que lo hayan matado de la forma en que lo plantean", concluyó.

AQUÍ, LA ENTREVISTA COMPLETA CON CANAL 26: