Se desploman las acciones de Bs. As.: caen más de 2 puntos

La bolsa porteña operaba este miércoles en baja por segunda sesión consecutiva perdiendo un 2,1%, a 30.110 puntos. En la jornada del martes, también había cedido un 3%.



Entre los principales papeles con baja se encuentran los de Supervielle (-5,3%), PGR (-4,6%) y Mirgor (-4,1%).



En la víspera, el mal humor de los inversores por la incertidumbre de corto plazo en la actividad económica, sumado a un retroceso del dólar, y producto de la decisión del BCRA de volver a intervenir en el tipo de cambio, habían provocado una caída en Bolsas y Mercados (BYMA).



"Aún cuando las perspectivas respecto de Argentina mejoraron sensiblemente en los últimos días, el mercado sigue pesado y los activos argentinos no despegan", afirmaron desde el Grupo SBS en un informe.



En lo que respecta al volumen de negocios se registró el monto más bajo de junio: apenas $ 690 millones.



Operadores dijeron que en medio de un reacomodamiento general del mercado, la baja del dólar mayorista también influenció a la retracción bursátil.



El mercado, se volvió a mostrar cauteloso por variables como la alta inflación, la desaceleración del crecimiento y la conflictividad social (la CGT anunció este martes un paro general para el lunes 25 de junio).

"En general sigue existiendo mal humor hacia Argentina; no solo cayeron las acciones, los bonos cedieron mucho también. La baja de tipo de cambio llevó a los precios de acciones hacia terreno negativo", detalló a ámbito.com María Laura Segura, del Grupo SBS.

"El tipo de cambio termina influyendo de manera indirecta en las acciones", sumó Ramiro Marra, director de Bull Market. Aunque también atribuyó la baja del día a "la incertidumbre del corto plazo" que "no da estabilidad a la economía", sin dejar de mencionar que la intervención del BCRA en la rueda (vendió u$s 695 millones) "no fue bien tomada por el mercado".