La exposición de Carlos Melconian que buscaba ser privada pero se filtró

Hace exactamente una semana atrás, Carlos Melconian brindó una charla en el Rotary Club donde dio sus razones de por qué no quería hablar en público ni que haya periodistas durante su exposición.



El evento, que se llevó a cabo poco después de una visita de María Eugenia Vidal y a casi un mes de que en otra disertación dijera la polémica frase: "Boludeaste dos años con las buenas ondas y ahora vas a recoger inflación y nivel de actividad en la previa de la elección. Fíjense lo que vale no tener nada enfrente", fue filmado y subido a internet por error por quien está encargado de la tarea en la organización del Rotary.



En aquella polémica exposición, Melconian disertó durante 52 minutos tras lo cual explicó "no estar arrepentido" de sus dichos aunque si destacó que habían sido sacados de contexto.



Esta vez, Melconian nuevamente había solicitado la ausencia de periodistas ya que era una charla privada pero la disertación se filtró y a continuación se reproducen algunas de las frases más destacadas del video:

*"Terminamos en el Fondo Monetario, único lugar al que podría haber ido el Presidente".



*"Había que tomar el primer día la cadena de radio y televisión y decir qué recibimos. Va a costar mucho salir de eso".



*"Tenemos una tragedia fiscal. El kirchnerismo en el 2003 recibió 4 puntos del PBI de superávit del fisco y lo dejó con 4 de déficit más tarde, o sea ocho".



*"El problema no es ese, si hubiese recibido acorde a gastos y recaudación no sería un problema. El problema es que subió entre 13 y 15 puntos el gasto público. ¡15 puntos! Y también subió entre 6 y 7 puntos la presión fiscal. Nos quedó un agujero con la mayor presión fiscal de la historia y con un nivel de gasto público infinanciable".

*"Si me preguntan en cuánto tiempo se arregla eso no tengo la menor idea. En muchos años, ¡excepto…!, como ocurrió tres o cuatro veces en la Argentina, que una devaluación y su posterior inflación licúe".

*"Rodrigo, Remes, Erman, son anécdotas. Habían llegado cuando la realidad ya había tomado sus decisiones. Acá la desgracia hizo que no explotó".

*"Cuando estas cosas explotan dejan un problema para la economía pero el que viene atrás no tiene nada que ver porque puede decir 'esto me lo dejaron, hay un exceso de pobres de desempleo, pero yo recién llego'. Al no explotar y al no aclarar me compré este problema".

*"Otro dato: la cuenta corriente del balance de pagos es en dólares. El kirchnerismo recibió 7 puntos del PBI de superávit y dejó 3 de déficit. Un dólar que Kirchner recibió a 3,70 y que traído a hoy es $45. Con eso recibió 13.000 millones de dólares de superávit de comercio exterior y el gas iba de acá a Chile. Y nos dejó 500 de comercio exterior y el gas viene en barcos, caro, del exterior. Una tragedia. Además de los fondos de pensión y del Banco Central".

*"Otra cuestión son los precios relativos. Son, por ejemplo, el $9 de Kicillof en el mercado cambiario eran $17 de hoy mientras que Kirchner asumió a 41 de hoy. La luz se pagaba 13 sobre cien, el gas 42 sobre 100 y el colectivo que no fue arreglado, aunque no en todo el país, 33 sobre 100. Es decir que estos precios relativos son de locos".

*"El cuarto tema es que nos dejó una estanflación, inédito en la Argentina".

*"Todo lo que le había pedido al candidato y presidente después es que esto lo teníamos que decir. Solo logré que se dijese el 1 de marzo de 2016 más o menos desviándose del discurso. Pero esto es muy importante porque son cifras que no vi nunca en mi carrera profesional. Es muy complicado bajar sin una explosión 13 puntos del gasto público. Imagínense que estamos en 20.000 millones de pesos con los choferes, café, ¿saben lo que son 13 puntos del gasto público? Infinanciable en la historia argentina. Lo mismo vale para la presión fiscal".

*"Estamos en presión fiscal récord en la historia argentina y el programa fiscal y la reforma fiscal que ya anunció el ministro Dujovne va a bajar dos puntos en cinco años, es una fantasía".

*"Cuando yo hablo en este tono parece que estuviera castigando a mi propio gobierno pero estoy diciendo las cosas como son. Una de las cosas que más me costó en la política es coachearme. Como estoy acostumbrado a hablar para empresas tengo que ir en concreto a lo que me preguntan. En la política lo general es no responder. Y a mí me cuesta la sanata. Entonces siempre tuve de enemigo a Durán Barba. Durán Barba quiere que no respondan y yo quiero responder"

*"Las respuestas a lo que recibimos fueron equivocadas, con un diagnóstico equivocado. Esto no es romper los códigos, yo me crié en el potrero. Esto hay que decirlo porque no se dice".

*"El Presidente tuvo programa económico alternativo y el jefe de gabinete también y otra gente del gobierno también".

*"La primera cuestión es financiar el agujero con deuda externa. Es un problema. Para la popular porque no tenés endeudamiento eterno, eso es verdad. Al margen de que consigas plata externa estabas con otro problema macroeconómico, es que conseguís dólares para un déficit en pesos. Vos no podés pagarle a los jubilados con dólares. Entramos en el maquiavélico proceso que había que cambiar los dólares que trae el ministro Caputo, si iba al mercado desplomaba al dólar y si iba al Banco Central para recibir los pesos nos creábamos otro problema de expansión monetaria. Lo que estoy diciendo es que como no bajaste el déficit fiscal mejoraste cualitativamente el financiamiento por deuda genuina, pero cuando lo tenés que pasar a pesos terminás con más emisión monetaria que la que hacía el kirchnerismo".

*"Yo tengo que explicar el futuro y qué va a hacer el fondo, que no lo sé. Para hablar con autoridad habría que leer la letra chica. Es el mismo Fondo de cuando mi abuela era soltera. Va a venir la pechuguita con el puré de calabaza. No tengan ninguna duda".

*"La siguiente cuestión. A la cuenta corriente se le contestó con el tipo de cambio flotante. El tipo de cambio flotante es el sumun pero tenés que estar preparado. Hay condiciones iniciales para el tipo de cambio flotante. Como diría mi socio, si te dan una Ferrari no tenés que manejar por las calles del Conurbano, por los pozos. La Ferrari está hecha para ir por la autopista, es difícil manejar una Ferrari por el Conurbano".

*"Creo que tenemos que ir a un mercado segmentado inicialmente. Pero el Presidente quería abrir el mercado el 10 de diciembre de 2015 y tuvimos que ir a un tipo de cambio flotante. No le hago una crítica al Presidente, digo que es muy difícil estar en una mesa donde tenés un conjunto de individuos que quieren decirle que sí todo al rey y alguien dice 'no, pará no estamos en condiciones de tener el dólar implícito en el precio del fideo igual al del turismo, el que quiere viajar transitoriamente después de lo que hemos recibido que lo pague'. Y el que quiere comprar dólares que lo pague. El tipo de cambio para el que no estamos preparados es un dolor de cabeza".

*"Creo que vamos a una nueva política económica. Incorporamos metas de inflación sobre la base de que íbamos a tener lluvia de dólares. Y que la demanda de pesos se iba a ocupar de la emisión implícita".

*Primero, planteé desde el inicio la inconsistencia de seis puntos de financiamiento fiscal y la pretensión de tener un dígito inflacionario como una asimetría de política económica. O shock o gradualismo. Pero esto fue peor porque el que usa asimetría, usa shock fiscal con easy monetary policy, shock fiscal con fluidez monetaria. Acá hicimos inacción fiscal con shock monetario. Entonces, claro… si querés tener una inflación… viene el presidente del Banco Central de Israel y dice que tardó nueve años, viene el presidente del Banco Central de Brasil y dice que tardó diez años, nosotros queremos hacerlo en tres años…"

*"Es indiscutible que el Presidente debió ser Mauricio Macri y debe continuar siendo Mauricio Macri porque es el más lógico y el rumbo está fuera de discusión. Este presidente hizo un giro en U, se fue de Venezuela para un país normal".

*"Los propios errores: estamos arañando en los choferes, el café, y pusimos en marcha sin que nadie lo haya pedido y sin necesidad (que Dios me perdone) el Fondo de Reparación Histórica para los jubilados en un intento pseudopopulista e innecesario…"

*"Yo sueño con el país donde los cadetes viajen, si yo cada vez que he salido de la Argentina se me abre la cabeza, pero no tengo divisas para ese turismo ni tengo fisco para un millón y medio de jubilados que han recibido sin saber lo que recibían el fondo de reparación histórica. O el dinero del blanqueo que debería haber sido un fondo anticíclico para épocas de malaria y terminó yendo al gasto público".

*"El déficit fiscal se cubrió con deuda externa que hay que cambiar a pesos que cuando se usaban para el fisco iban al mercado pero como la pretensión del Banco Central de la Argentina era tener una tasa de inflación no acorde a ese déficit… absorbíamos con Lebacs".

*"Nos encontramos con un caldo de cultivo que estaba preparado para que pasara lo que pasó. Estábamos en lo que llamo el 'plan perdurar'. Estaban en que este es un gobierno no peronista y ningún gobierno no peronista había terminado. Entonces había que privilegiar la reelección y una vez que estaba reforzado eso, entonces sí vamos. Pero el vamos duró dos meses después de octubre del 2017".

*"Mientras enfrente no haya nada, el Toto consiga los 30 mil y la economía esté en reforma permanente… perduramos… ¿quién nos va a ganar? Nombrame uno de estos que nos gane en ese escenario… No".

*"Hago este rodeo antes de llegar al Fondo porque la gente me pregunta ¿qué pasó, che? ¿Frente al primer evento terminamos en el Fondo?".

*"No tengo la letra chica pero me imagino que viene lo de siempre. El Fondo va a venir a reencauzar. Acá hay un tema político que va a ser vendido como que es nuestro programa, pero la verdad es que el Fondo va a venir con su meta de activos internos netos para controlar, con su activo de reservas internacionales netas para controlar que la que yo te doy la usás para pagar deuda externa y la meta de los números fiscales. Mientras vos vayas cumpliendo la meta, yo te desembolso".

*"Creo que se termina el pseudopopulismo. El ministro del Agro, el ministro de la Producción, el de Infraestructura, la banca pública, menos Aranguren, veo que en una de esas van a estar preocupados porque pechuguita con puré de calabaza para el agro, la producción, la banca pública es medio como que tengo que empezar a hacer lo que no hice…".

*"La pregunta que hay acá es cómo quedó el perdurable. Enfrente no hay nada y sigue sin nada. Pero… el otro día un periodista escribió "huelen sangre enfrente". Y el peronismo es un especialista, no sabemos de qué periodismo hablamos. Si te estaban enfrente cantando la falta envido con 20 ahora tienen 25. La segunda cuestión son los 30.000 y los pone el Fondo siempre y cuando cumplas. Tenemos que ver qué otras instituciones se agregan al Fondo. La tercera cuestión, la más brava del plan 'perdurar', es que la economía siga creciendo y la tasa de inflación siga bajando… Es la que sufrió y va a sufrir. Vamos a entrar seguramente en un campeonato de ver cuánto dura esto, va a haber recesión, el tipo de cambio flota pero un día va a encontrar su lugar, los salarios van a ser menores que la inflación. Son cosas muy burdas, o ¿alguien imagina lo contrario?".

*"Esto había que hacerlo de entrada, shock, gradualismo, llamalo como quieras pero esto hacelo de entrada porque si lo hacés de entrada llegamos bien porque si tarda nueve meses o un año vamos a estar en el medio de la elección donde vos tenés que descubrir la épica para decir por qué nosotros. ¿Qué somos, los representantes de qué en la próxima elección? ¿de volver al Fondo? ¿de ganar el nivel de actividad, del crecimiento económico? Piensen que la reelección de Cristina, de Menem, fueron en contextos de grandes crecimientos económicos. La de Cristina todavía sin inflación".

*"Guarda con rehabilitar a Cristina. ¡Porque rehabilitar a Cristina posterga indefinidamente las inversiones! Porque en algún momento voy a querer saber si sigue éste, si no es él quién y si no que de enfrente venga alguien razonable. Porque ahora ya está, no son inversiones de largo plazo, es un año. Ahora, claro, la estrategia electoral miope en la que estamos hace tiempo fue que si revitalizo a Cristina ganamos seguro. Guarda que a Cristina no se le ocurra un cargo menor a la presidencia porque Kirchner ya lo hizo. Y ahí se convertiría en un problema de verdad. Habría que buscar un lugar donde no hay segunda vuelta porque nacional hay techo y piso para Cristina. Pero si voy a la provincia de Buenos Aires no hay segunda vuelta, Felipe Solá ganó con 36. ¿Cómo estoy en la Provincia? Porque como me quiere embromar el peronismo tradicional y me quiere embromar el gobierno voy a ir a un lugar donde los embromo yo…"

*"¿Cuál es el margen que tiene el Gobierno para bajar el déficit? Yo creo que el mismo que tenía…No digo que sea fácil, pero los diez puntos que cae el Gobierno no los cae por la ley previsional, los cae porque es el tercer año de inflación sin crecimiento en Argentina. Si este año da 1% y el próximo año 1%, el cuatrienio de Cristina vs. el nuestro con la inflación de Cristina vs. la nuestra da lo mismo. Entonces tenés que salir a la calle a hacer campaña con eso. El problema que veo es que una cosa era comerte el problema que podés tener en el 2016/17 donde todo lo que Jaime decía permanentemente es 'Mauricio es el presidente latinoamericano que mide arriba de 50'. El problema que veo es que hacer estas cosas ahora lo podés pagar con popularidad. Y eso que no hay nada enfrente…".