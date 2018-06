Mundial Rusia 2018: Canal 26 y un cocinero argentino "suelto" en Moscú

Canal 26 está en Rusia para vivir a pleno el Mundial Rusia 2018. Pero no sólo se trata de mostrar lo que sucede en las canchas, sino también en los alrededores y sobre todo, encontrar esas notas de color.

En este caso, una curiosidad. Los enviados de Canal 26 se encontraron con un cocinero argentino "suelto en Moscú" que hace disfrutar a los rusos y a los miles de turistas de los manjares típicos de nuestro país.

¿Un ruso puede comer una empanada de carne? sí, y le encanta...