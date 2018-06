Rossi por despenalización del aborto: "Las mujeres reclaman por sus derechos"

En pleno debate por la despenalización del aborto, el diputado peronista Agustín Rossi expresó su postura favorable por la legalización y dijo que "las mujeres reclaman por sus derechos", tras lo cual agregó: "Me acordé del debate del matrimonio igualitario, es la lucha más genuina de nuestro país. El colectivo de las mujeres nos interpelan".



En el mismo sentido, el diputado sostuvo: "Saquemos la interrupción del embarazo del closet".

Finalmente dijo Rossi: "Voto una ley que le permitirá abortar a mis hijas".