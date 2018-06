VIDEO: la reacción de la gente en las calles tras media sanción al aborto legal

(Foto: Reuters)

Luego del debate por la despenalización del aborto en el recinto de la Cámara de Diputados, que culminó con la media sanción favorable, Canal 26 habló con la gente en las inmediaciones del Congreso y mostró la reacción tras la histórica votación.

Quienes se manifestaban a favor de la despenalización expresaron su alegría y satisfacción por un hecho trascendental.

Muchos recordaron casos cercanos y manifestaron su emoción por la media sanción en la Cámara Baja. Ahora se aguarda el tratamiento en el Senado.