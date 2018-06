"El Chapu" está en Rusia: sueño cumplido para el creador de "Traeme la copa Messi"

El Chapu Martínez se hizo famoso luego de que subiera su video cantado pidiéndole a Messi que le traiga la copa. Su notoriedad fue tal que todos cantaban su canción y los programas de TV se peleaban por invitarlo. Su sueño de ir a Rusia se cumple gracias a una empresa de turismo que lo llevará a pedirle a Messi que le traiga la copa.

Your browser does not support the video element.

El comendiante escribió en su cuenta de instagram: “Llego el momento de irme a Rusia, algo totalmente impensado, soñado, algo mágico, MARAVILLOSO. Gracias a ustedes que me bancan siempre y por sobre todo a ellos dos , por estar siempre al lado mío por apoyarme en todos mis sueños y por bancarme en todas. Los amo con el alma, y los voy a extrañar”.