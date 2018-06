Espinoza sobre aborto legal: "Esperemos que Macri no vete esta ley"

En una jornada histórica tras la aprobación en Diputados del proyecto de ley sobre la despenalización del aborto, Canal 26 habló en entrevista exclusiva con el diputado peronista Fernando Espinoza.

"Es un día histórico para toda la Argentina. Lo importante es que los diputados supimos interpretar lo que estaba pasando en la Argentina", comenzó diciendo el legislador.

"Hoy se vio una marea de jóvenes y mujeres que nos pedían la aprobación de la ley de aborto seguro y gratuito", continuó Espinoza, quien luego agregó: "Estuvimos a la altura de las circunstancias, ahora esperemos que los Senadores hagan lo mismo y esperemos también que el presidente Macri no vete esta ley".

"Esto pone a la Argentina a la altura de las grandes democracias del mundo", concluyó Espinoza.