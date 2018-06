Camioneros y CTA: "Si no hay aumentos del 27%, paramos el 25, 26 y 27"

El gremialista Pablo Moyano fue uno de los oradores del acto que se realizó en Plazo de Mayo, en el marco del paro de Camioneros. Allí dejó en claro que sino escuchan sus reclamos, pararán 48 horas.

"En primer lugar quiero felicitar y agradecer a los miles de trabajadores camioneros que están parando pacíficamente, sin provocaciones o contestándole a la ministra Bullrich. Esto quiere decir que cada vez que se defiende el gremio, los compañeros acompañan. Pedimos un 27% de aumento y bono de fin de año", dijo sobre sus reclamos.

Moyano fue duro con el Gobierno al pedir que "no le saque el dinero a los trabajadores y "que los funcionarios traigan la guita de afuera". Y agregó: "Queremos un salario digno por la actividad que realizan los trabajadores. Si no tenemos respuesta, paramos el 25,26 y el 27".

Al finalizar remarcó la adhesión del paro: "Nuestras marchas son cada vez más multitudinarias, nadie podrá quebrar esta alianza y seguiremos defendiendo los intereses de nuestros trabajadores".