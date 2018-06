De Pablo: "Si la entrada de Caputo al BCRA es solo un cambio de cara, es suicida"

El economista Juan Carlos De Pablo analizó el nombramiento de Luis Caputo al frente del Banco Central y dijo que si es solo un cambio de cara, “es suicida, no me parece sensata”.Aunque destacó la reputación que el saliente ministro de Finanzas tiene para el mercado y la importancia de que sea un “hombre del riñón del Gobierno”.

“El presidente está tomando decisiones, porque se dio cuenta que algo viene pasando desde hace un mes y medio”,dijo en declaraciones a la prensa. Aunque advirtió que ahora "habrá que ver como funciona en la práctica”.

El economista dijo que “está claro que así la cosa no anda” y planteó “la necesidad de que el Poder Ejecutivo empiece a juntar los pedacitos”.

Al respecto de la la salida de Federico Sturzenegger, De Pablo opinó que si solo se trata de un cambio de caras no será suficiente para mejorar las expectativas. Si solo es una decisión unilateral “me parece suicida, no me parece sensata”.

El economista sostuvo que tenemos un tipo de cambio “dependiendo de la expectativas”, cuando se le consultó sobre la escalada del dólar y la demanda “es algo visceral e intuitivo, por lo que si están considerando que con un torniquete lo solucionan están equivocados”.