Protesta mundial en Rusia contra el Gobierno de Macri

Los hinchas argentinos se juntaron en el centro de Moscú en la previa para alentar a la selección argentina que mañana a partir de las 10 de la mañana debutará ante el seleccionado de Islandia. El lugar elegido para el encuentro fue la peatonal Nikolskaya.

Ante eso un numeroso grupo de hinchas se manifestó en las calles de Moscú reclamando por el precio del billete norteamericano, y el canto quedó grabado en video. "Que baje el dólar la p... que t. p...", fue el cántico que sonó fuerte en el centro de esa ciudad.

Para la mayoría de los hinchas que están en Rusia el viaje terminará siendo mucho más caro de lo que habían planeado, puesto que la variación de la moneda extranjera en las últimas semanas encareció enormemente el costo de los viajes y los gastos en el exterior.