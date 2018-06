El video del accidente que generó pánico en Moscú: taxista atropelló a peatones, siete personas heridas

Un conductor de taxi embistió e hirió este sábado con su coche a siete personas, dos de ellas de nacionalidad mexicana, en el centro de Moscú, indicaron las autoridades que precisaron que el hombre, que habría perdido el control del vehículo, fue detenido.



"Cerca de la calle Ilinka (...) un conductor de taxi subió a la acera y embistió a los peatones. Según los datos preliminares, ocho personas fueron socorridas por los servicios médicos", había indicado el ministerio del Interior ruso en un comunicado, que luego corrigió a la baja, con una cifra de siete heridos.

Dos de los heridos son de nacionalidad mexicana, según informó la embajada del país latinoamericano en Moscú.



La causa "del accidente fue la pérdida de control del coche. El chofer fue detenido y trasladado a una comisaría", agregó.



Se trata de un kirguiso de 28 años, quien habría actuado "sin premeditación", según las autoridades.

Los siete peatones están heridos, según las agencias de prensa rusas, que no precisaron la gravedad de las heridas. "No hay muertos", confirmó el centro de vigilancia del tránsito de Moscú en su cuenta Twitter.



Como consecuencia del Mundial de fútbol, las autoridades rusas han aumentado las medidas de seguridad, e inclusive algunas calles han sido cerradas al tráfico en las ciudades donde se disputan los partidos del torneo.



La calle Ilinka, que desemboca en la plaza Roja, "fue cerrada" durante algunas horas, agregó.



Rusia es uno de los países del mundo con mayor mortalidad en el tráfico, ya sea a causa del alcoholismo, infraetructuras inadecuadas y poco respeto a las reglas.

En 2017 fallecieron más de 19.000 personas en las carreteras rusas.