Insólita muerte: estaba desaparecida, la hallaron dentro de una serpiente pitón

ADVERTIMOS A LOS LECTORES POR LA SUSCEPTIBILIDAD DE LAS IMÁGENES. Lo insólito ocurrió en Insonesia. Una mujer que estaba desaparecida desde el jueves 14 de junio del 2018 fue hallada dentro de una pitón en la isla de Célebes.

Según contaron los medios locales, Detik.com Wa Tiba, de 54 años, salió de su casa el jueves en la mañana y no regresó por lo que sus vecinos comenzaron la búsqueda.

Citando un periódico de la zona, que los vecinos de la mujer encontraron a la pitón, visiblemente hinchada, la atraparon y abrieron al animal, aseguró la agencia DPA.

¿Por qué la abrieron? Encontraron las pertenecias de Tiba cerca del animal y por eso sospecharon que la serpiente se la podía haber tragado.

Las pitones reticuladas se encuentran entre los reptiles más largos del mundo y estrangulan a sus víctimas antes de comérselas enteras.

“Los ciudadanos que sospechaban llevaron a la pitón al pueblo y la abrieron. (La mujer) se encontraba muerta en el interior de la serpiente con el cuerpo intacto”, dijo el jefe de Policía local, Agus Ramos.

En marzo del año pasado otra serpiente también se tragó a un hombre entero en una plantación de aceite de palma en Célebes Occidental. Las pitones de estas características en esa zona de Indonesia suelen alimentarse de jabalíes o perros salvajes.

(Fuente: NA)

