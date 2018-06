Aranguren: un CEO sin energía para sobrevivir a los tarifazos

Dentro del gabinete de ministros del Gobierno de Mauricio Macri, Juan José Aranguren era no sólo uno de los más criticados, sino también uno de los más resistidos por los consumidores de los servicios públicos.

De hecho, el ahora ex ministro, era marcado por varios como el "autor intelectual" de los tarifazos. Incluso era criticado por un sector de Cambiemos. Ahora, por decisión del presidente, dejó el Ministerio de Energía y Minería.

Pero además, el Gobierno anunció más cambios: Javier Iguacel pasará de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) al Ministerio de Energía mientras que Minería, ahora reconvertida en secretaría, que dependerá del Ministerio de Producción.

Francisco Cabrera irá del Ministerio de Producción a la presidencia del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y será asesor del presidente Mauricio Macri. Así, Dante Sica, economista y contador, reemplazará a Cabrera.

Aranguren fue la cara visible de los tarifazos aprobados por el Presidente desde el inicio mismo de su gestión. Después del último aumento de tarifas, el de abril en el gas, la líder de la Coalición Cívica y diputada nacional, Elisa Carrió, y el referente de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Negri, se quejaron airadamente ante Macri por la nueva suba de las tarifas y se mostraron muy críticos contra Aranguren.

El Poder Ejecutivo aceptó en abril la idea del "aplanamiento" de las tarifas propuesta por sus socios del Congreso. Inclusive, Carrió afirmó que el por entonces ministro le prometió que no habría más tarifazos hasta 2019, pero posteriormente Aranguren relativizó esos comentarios.

Carrió y Aranguren siempre se llevaron mal, y no lo ocultaron, al menos ella. En abril, antes del encuentro en el ministerio, la diputada sostuvo públicamente: "Aranguren no seguiría en mi Gobierno, pero yo no soy Presidenta".

Carrió también criticó la "honestidad brutal" del ahora ex ministro sobre su "falta de confianza" en la economía argentina por la que todavía no repartió sus bienes.

Fuentes de la Casa Rosada aseguraron recientemente que la salida de Aranguren del Gobierno de Macri, tanto como las de Cabrera y Sturzenegger, son parte de la "renovación del Gabinete", que no se acordaron entre Carrió y Macri en la reunión del viernes en la Quinta de Olivos y que, sin embargo, no descartan otros cambios más. De este modo, Aranguren pasó a ser un CEO que se quedó sin energía para sobrevivir a los tarifazos.