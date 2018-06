VIDEO de diosas mundiales: las chicas hot de Brasil que juegan Twister

La selección de fútbol de Brasil será una de las grandes atracciones del Mundial Rusia 2018, pero en este caso ponemos la mirada y toda nuestra atención en unas chicas brasileñas que nos hacen olvidar de la pelota y los arcos.

En un programa de Tv en Brasil, estas exuberantes y bellísimas mujeres vestidas con el uniforme de su amada selección, se la jugaron con el Twister.

Las chicas -muy sexies- hacen maniobras complejas dejándose llevar con posturas que enloquecen a mas de uno.

No cabe duda que la mujer brasileña es una de las más exóticas y sexies América y estas chicas lo confirman.

Mirá el video con su juego ultra hot.