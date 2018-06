Todo el poder en la toma de decisiones económicas, en manos de Dujovne

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, es quien adquiere cada día más poder en el Gobierno de Macri. Hace poco se lo vio enfurecido y no tuvo dudas en encarar a uno de sus colegas en el gabinete haciéndole saber: “Vos sos un traidor”.

Es que poco antes se había enterado de que el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, desautorizó una propuesta suya ante el propio presidente. Todo pasaba por la vuelta de las retenciones para intentar acelerar la reducción del déficit fiscal, una idea que todavía da vueltas en el seno del gabinete económico.

Esto explica cómo el Gobierno determinó de una vez por todas darle más poder a Dujovne como voz oficial de la economía y, mientras se producen cambios en el Gabinete de ministros (lgo que seguiría en adelante), también causa recelos entre los funcionarios.

Marcos Peña, Rogelio Frigerio, Emilio Monzó y María Eugenia Vidal junto con Horacio Rodríguez Larreta fueron los principales impulsores de darle más poder a Dujovne. A ellos se suman Ernesto Sanz y alguno de los gobernadores. El G7 es quien le viene susurrando al oído de Macri la necesidad de que haya ministros con más

poder y, en particular, que desaparezca la atomización en el manejo de la economía dándole más fuerza a Dujovne.

Sin embargo, no todo está bien en el seno del Gobierno por estas cuestiones. El altísimo perfil de Dujovne y su nuevo rol como coordinador hizo que se gane sus primeras peleas con el resto del gabinete.

Uno de los primeros enfrentamientos fue con Etchevehere luego de la primera reunión del gabinete coordinado por Dujovne, donde se planteó retomar las retenciones a la soja como parte de un paquete para reducir el déficit.

“Para mí no es una buena medida Nicolás”, respondió. “Los márgenes para el campo van a seguir siendo los mismos por la devaluación”, contraatacó Dujovne. El tema no avanzó en ese instante y el ministro de Agroindustria se quedó callado. Pero no bien salió de allí se encargó de difundir que el Gobierno descartaba cambios en las retenciones.

Dujovne enfureció y le gritó “traidor”. Posteriormente fue a hablar del tema con el propio Macri. “Me desautoriza que Etchevehere haga estas cosas”, le expresó al Presidente. La respuesta: que haga lo que tenga que hacer para reducir el déficit.

Paralelamente, las entidades del campo le pidieron reuniones al ministro de Hacienda y no respondió los mensajes. Por caso, en CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) querían saber qué había de cierto respecto de las retenciones. Terminaron siendo recibidos por el ministro del Interior.

Otro de los que no están a gusto con Dujovne, casi por lógica, es Quintana. No solo porque el ministro de Hacienda tiene hoy el rol que él tenía en el board económico, sino porque sintió que fue casi una falta de respeto que haya sido invitado a las primeras reuniones donde no tenía ni voz ni voto. “No tenía sentido que Mario fuera, no sabemos a qué lo invitó”, se quejaban en Jefatura de Gabinete.

Otro de los que no muestran sonrisas con Dujovne es Andrés Ibarra, el ministro de Modernización. Aunque no tienen un trato asiduo, el desplante del ministro de Hacienda en una conferencia de prensa en que dejó a Ibarra solo, sumado a que no terminan de ponerse de acuerdo con la “tijera” sobre los empleados públicos,

generaron roces.

Justamente, el recorte de fondos también genera ruido. Por un lado, ya comenzó a visualizarse la tensión con Frigerio y con Guillermo Dietrich, de Transporte, por un pedido de recorte extra de obras públicas en este año. “Las que estamos ejecutando no vamos a cortarlas”, repiten ambos. Incluso ante los deseos del ministro

coordinador. Para la campaña del año que viene no habrá qué mostrar si se cortaran totalmente.

También los gastos superfluos son motivo de algún remordimiento. En Casa Rosada ya no hay tostados de queso y tomate para funcionarios de bajo rango.

Cerca de Dujovne minimizan las peleas internas. “Es normal que haya tensiones en un gobierno, y más cuando un ministro que era un par de repente se transformó en coordinador y puede dar órdenes”, explican. Seguramente en los próximos días pueda dar órdenes a más funcionarios.