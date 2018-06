Las consecuencias de tomar la pastilla del día después con demasiada frecuencia

La píldora de emergencia o del día siguiente no es para uso frecuente. Funciona para prevenir embarazos no deseados en caso de que el método de protección haya fallado o de que haya existido una violación.

Una de las mayores preocupaciones por su uso, pasa por todas la elevada dosis de hormonas que contiene la píldora del día siguiente: una dosis de estas pastillas contiene 1,5 mg de levonorgestrel, que equivale a una cantidad 12 o 13 veces mayor que la dosis hormonal total que contienen las píldoras anticonceptivas normales.

Su constante uso puede ser muy peligroso, ya que altera los ciclos menstruales y deja en la incógnita los días fértiles de la mujer. Los especialistas dicen que sólo se puede utilizar 1 o 2 veces al año y que abusar de su consumo puede disminuir la efectividad del método.

Algunos de los efectos secundarios que puede provocar son:

Trastornos menstruales

Vómitos

Náuseas

Dolores de cabeza

Fatiga

Dolor abdominal

Sensibilidad en los senos

"La píldora del día siguiente no afecta en absoluto las posibilidades de quedar embarazada en un momento posterior de la vida", afirma la Dra. Wilken-Jensen. "No obstante, los efectos secundarios de las hormonas pueden cambiar tu calidad de vida simplemente por hacer que te sientas mal, y la depresión es otro gran problema añadido. No resulta agradable en ninguna forma".

Además la doctora dice: "Los fármacos empleados en los nuevos tipos de anticonceptivos de emergencia, especialmente el levonorgestrel, no afectan al desarrollo de coágulos sanguíneos o enfermedades cardíacas". "Las píldoras más antiguas contenían estrógeno y eso sí que implicaban riesgos de desarrollar coágulos, igual que los anticonceptivos orales, pero actualmente ya no se utilizan en Europa ni en Escandinavia, y muy poco en EU".

Esta pastilla no protege de las enfermedades de transmisión sexual y por eso es muy importante utilizar un método que sí te proteja, como los preservativos.