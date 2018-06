Marcelo Leiras sobre sesión por aborto legal: "Fue la jornada más emocionante desde el 10 de diciembre del 83"

El politólogo Marcelo Leiras dialogó con Radio Latina, en el ciclo de "Azzaro al Horno" con Luis Borsa y expresó sus sensaciones sobre la media sanción en Diputados al proyecto que legaliza el aborto en el país.

Al ser consultado sobre la sesión histórica en Diputados, dijo: "Ahora le toca al Senado, la jornada lo viví muy emocionado e impresionado por la potencia del movimiento de mujeres y agrega emocionado "no recuerdo una jornada tan emocionante desde el 10 de diciembre de 1983, ese día fue de enorme alegría y ahora la sociedad argentina demostró su vitalidad democrática".

"Lo que creo que pasó es que escuchamos a los miembros del movimiento de mujeres y nos dimos cuenta que ejercemos crueldad con muchas que sufren mucho debido a las leyes vigentes", se expresó. "Es un debate que afortunadamente el Presidente decidió dar", concluyó sobre las conclusiones que se pueden sacar sobre lo que ocurrió en el Congreso.

El politólogo mencionó lo que le hubiese gustado a medida que se daba la discusión: "Me hubiese gustado escuchar voces fuertes como el Presidente y expresidenta, líderes de los principales bloques y me hubiera gustado escucharlos expresarse de forma más categórica. Algunos si recuperaron algunas voces que el movimiento de mujeres reclamaba".

Sobre porque las principales voces no se expresaron: "Tenían miedo por pagar algún costo, es un tema polémico y muchos están en contra. Con el debate abierto procuraron no intervenir, me hubiese gustado ver a la dirigencia política más comprometida en elaborar una respuesta política de un problema social".

"Estoy orgulloso de la intervención social a través de organizaciones, mostrando la vitalidad porque la calidad del debate fue extraordinaria. Tenemos motivos para ser optimistas respecto a la vitalidad democrática argentina" y agrega que además sirve para "prestar atención sobre como canalizar esa fuerza vital para arreglar otros problemas".

Al finalizar agregó que "el Congreso y la sociedad dieron un ejemplo de como se pueden resolver los problemas" y que "quien vote en el Senado en contra "pagará un costo político muy alto, me sorprendería que el Senado rechace".