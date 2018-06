Tras el decepcionante debut, la Selección entró y festejó el Día del Padre

El día después del decepcionante 1-1 frente a Islandia en el debut mundialista, tuvo una Selección argentina que entrenó en el búnker de Bronnitsy intensamente con los jugadores suplentes y que disfrutó de un festejo familiar por el Día del Padre, con asado incluido.



Argentina se refugió en los afectos para tratar de olvidar rápidamente un resultado que podría complicar sus aspiraciones, más allá de que todavía queda mucho camino por recorrer.



Es que, digan lo que digan, este resultado no estaba en los planes de nadie y obligará a la Argentina a reaccionar el próximo jueves cuando enfrente a Croacia, que venció a Nigeria en su primera presentación.



Los futbolistas que jugaron frente al elenco islandés llevaron a cabo tareas regenerativas en el gimnasio, mientras que el resto de los jugadores trabajó en el campo bajo la conducción del entrenador Jorge Sampaoli.



Como cada vez que se observa una práctica albiceleste, Sampaoli exigió en intensidad a cada uno de los jugadores a partir de sus característicos gritos.

Luego de una entrada en calor, Sampaoli armó, con conos, un rectángulo de unos 20 metros por 10, con dos equipos: el blanco de Higuaín, Mercado, Dybala y Enzo Pérez; frente al rojo de Pavón, Lo Celso, Acuña y Ansaldi.



Los comodines, de verde, eran Armani y Fazio en los extremos, mientras que Ever Banega jugaba para el que tenía la pelota y generaba superioridad numérica.

En el ensayo del domingo, el técnico no realizó pruebas en cuanto al equipo que pondrá ante Croacia el próximo jueves a las 15.00 (hora argentina) en Nizhny Novgorod, pero es casi un hecho que haría dos o tres cambios tomando como referencia a los once que empezaron jugando frente a Islandia.



Los que tienen grandes posibilidades de entrar al elenco titular son Gabriel Mercado, Giovani Lo Celso y Cristian Pavón, en principio en el lugar de Eduardo Salvio, Lucas Biglia y Angel Di María.



Seguramente, Sampaoli entregue más indicios en la práctica de este lunes, que será solo en turno vespertino (a partir de las 18:00 locales, 12:00 hora argentina) y que después tendrá a dos jugadores a confirmar en conferencia de prensa.