Rating: estos son los partidos más vistos del Mundial de Rusia, según SMAD

El fútbol es una de las grandes pasiones de los argentinos y en épocas del Mundial la pasión está a flor de piel con miles de fanáticos prendidos al televisor palpitando cada encuentro.

El debut de la selección de Sampaoli registró un promedio de audiencia de 37.22 para la TV Pública según SMAD (smad.com.ar) con un pico máximo que superó los 41 puntos.

Los otros partidos más vistos en el primer fin de semana de la competición que se espera cada cuatro años fueron: España vs. Portugal con 18.19 puntos por la TV Pública, Brasil vs. Suiza con 17.86 puntos también por TV Pública, Alemania vs. México con 10.10 puntos por TyC Sports; mientras que el primer partido entre Rusia y Arabia midió 16.60 por TV Pública.

Rating según SMAD: