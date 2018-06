Kevin Spacey regresa al cine tras escándalo de acoso sexual

Kevin Spacey fue acusado hace unos meses de acoso sexual, motivo que le hizo ser vetado del cine, pasando de ser una de las personas más respetadas de Hollywood a integrar la lista negra de la industria encabezada por el productor Harvey Weinstein.

Tras las acusaciones presentadas por distintos tipos de acoso y violación, el director Ridley Scott eliminó de inmediato sus escenas del actor de su última película “Todo el dinero del mundo”.

Pese a esto, el actor regresa al cine con "Billionaire Boys Club" junto a un gran elenco compuesto por Ansel Elgort, Taron Egorton, Jeremy Irvine, Emma Roberts, Suki Waterhouse y Billie Lourd.

Spacey volverá a liderar el filme que se estrenará el 9 de julio en cines.