Las salidas de Aranguren y Cabrera muestran el fracaso de la gestión de Cambiemos

Los recientes cambios que se hicieron efectivos en el seno del Gabinete de ministros de Mauricio Macri se dieron puntualmente en el área económica. Las salidas de los ministros, deja expuesta por otro lado una cuestión inocultable: la metolodogía de gestión de Cambiemos ha fracasado.

Varios ministros del Gobierno no estaban al tanto los cambios que se estaban produciendo en el Gabinete. El desconcierto interno y el desconocimiento es una clara muestra de lo que vive por estas horas Cambiemos, como producto directo de la situación económica que derivó en una crisis política que exige cambios urgentes para recuperar iniciativa y, sobre todo, la confianza. También debe existir un balance autocrítico de los errores que la coalición gobernante cometió desde que ganó las elecciones en octubre pasado.

El Gobierno de Macri no tenía ministros que comprendieran los fenómenos y los efectos posteriores que provocaron sus propias medidas desde ámbitos gubernamentales. Aranguren no reparó en la suba de tarifas en los consumidores, mientras que Francisco Cabrera, que viene del sector financiero, no logró llevarse bien con los industriales. Ahora, con la salida de estos ministros, la situación debería ser vista como un cambio radical y de envergadura en la gestión del partido gobernante.

Según Nelson castro en informe para TN, la reciente designación de Dante Sica al frente del ministerio de Producción tiene coherencia. Este hombre es consultor de empresas, no de bancos, que ya pasó por la administración pública cuando fue secretario de Industria durante la presidencia de Eduardo Duhalde. Se trata de un hombre de experiencia probada muy vinculado a la industria automotriz, con conocimientos de minería (secretaría que quedará bajo la órbita de su cartera) y un eximio especialista de la relación comercial con el Brasil. Tiene el know-how de lo que pasa.

El desplazamiento de Juan José Aranguren del ministerio de Energía marca un encumbramiento del superministro Nicolás Dujovne. Veremos, ahora, si Dujovne es la respuesta necesaria para este momento de turbulencias económicas.