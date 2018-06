John Travolta vuelve a bailar como en "Grease" luego de 40 años

En septiembre se cumplen 40 años de la célebre película "Grease" y John Travolta fue invitado al show de Jimmy Fallon para demostrar que todavía puede brillar y bailar de esa forma como lo hizo en la película.

Jimmy Fallon, uno de los conductores más queridos de la TV norteamericana destacó la actuación de Travolta cuando interpretó a "Danny Zuko" y se refirió al baile final de la película. Fue en ese momento, que el actor le enseñó el paso que dijo “ahh, el paso de las cuatro esquinas”. Travolta accedió y le enseño el paso: "Claro, es así...".

Al ritmo de la canción "You’re The One That I Want" ambos bailaron y sacaron lustre al piso del estudio.