La denuncia a Sturzenegger y Caputo: "fuga" de u$s 10.000 millones de reservas del Central

Rodolfo Tailhade, diputado nacional del Frente para la Victoria, denunció a Federico Sturzenegger, ex presidente del Banco Central y a su reemplazante, el ex ministro de Finanzas, Luis Caputo, por armar un supuesto "esquema" fraudulento que hizo posible que se fugaran más de u$s 10.000 millones de reservas de la Argentina, beneficiando a "fondos especulativos", principalmente al JP Morgan.

La denuncia acusa a los mencionados de múltiples delitos: administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública Nacional; abuso de autoridad; incumplimiento de los deberes del funcionario público; asociación ilícita; cohecho pasivo y activo; negociaciones incompatibles, y tráfico de influencias.

Sin embargo, el denunciante también reclamó que se investigue si las conductas de Sturzenegger y Caputo, y al menos otros dos empresarios fueron "delitos contra el orden económico" por haber provocado el alza del precio del dólar de $20 a $25.

De acuerdo a lo planteado por el legislador del FpV el Gobierno Nacional y el BCRA incentivaron un "esquema de desregulación financiera y cambiaria que claramente alentó la especulación y la generación de ganancias millonarias por parte de sectores muy vinculados a quienes hoy dirigen la economía, a la vez que ha dejado a nuestro país expuesto frente al movimiento de esos capitales".

La maniobra -de acuerdo a lo dicho por Tahilade- derivó en un "enorme beneficio económico" para los "fondos especulativos" por tres frentes: la eliminación de las restricciones al ingreso y salida de capitales, el 'carry trade' y las tasas de interés de las LEBAC y la eliminación de los plazos para que los exportadores liquiden sus divisas. "Constituyeron la columna vertebral de un sistema de fuga de capitales", afirmó el legislador; quien así mismo estimó que en tres meses, entre marzo y mayo de 2018, se pudieron fugar al menos u$s 10.000 millones por permisos laxos.

"La combinación de desregulación cambiaria, alta inflación y un dólar barato, fruto del propio modelo económico, gestaron el ambiente propicio para la fuga de capitales", afirma del diputado kirchnerista, quien luego agregó: "Los dólares que vinieron a raíz del profundo endeudamiento externo, volvieron al exterior como

'ganancia' de los especuladores".

La denuncia de Tailhade también va directamente contra directivos del JP Morgan, el banco de inversión que supuestamente "jugó un rol clave" en la corrida cambiaria porque fue "el primero de los inversores institucionales en rematar sus posiciones de Lebac y generó un efecto réplica en el resto".

En el escrito presentado se hace referencia a Alejandro Guevara, jefe de cobertura bancaria del JP Morgan y quien habría hablado supuestamente en el exterior con varios inversores argentinos para adherirse al banqueo, y de Facundo Gómez Minujín, CEO de la filial local de la entidad y extitluar de ARTEBA durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad.

Basado en información publicada numerosos medios periodísticos locales e internacionales, el diputado denunciante sostuvo recientemente que el JP Morgan "se anticipó y desarmó sus posiciones en Lebac cuando había bajado el interés, compró dólar barato a $ 20,5 y después, volvió a las Lebacs al 40% y tiene 30 días de Tipo de Cambio fijo en $ 25".

Según la información con la que cuenta el diputado Tahilade, Sturzenegger y Caputo actuaron "favoreciendo directamente al capital especulativo", en especial, al JP Morgan. Y sostuvo también: "Se hicieron de esos dólares baratos, pujaron para que el valor de la divisa continuara subiendo y el BCRA, en vez de cortar de plano la maniobra, continuó vendiendo dólares a un precio menor al de equilibrio". Si la Justicia puede avanzar e imputa a Caputo, el designado nuevo titular del banco podría enfrebatrse a un duro revés en su nombramiento oficial en el Senado.

"El personal del BCRA, con su amplia experiencia así como su constante capacitación, contaba con las herramientas necesarias para enfrentar un movimiento en la demanda de divisas como el acontecido. Es decir que

Sturzenegger podría haberse valido de esos idóneos funcionarios, pero eligió obrar de otro modo", agregó el denunciante, agregando además que varios funcionarios del equipo económico tienen vínculos o antecedentes laborales en el JP. Entre ellos, Caputo, Pablo Quirno, Vladimir Werning, Santiago Bausili, Miguel Ángel Gutiérrez (YPF) y Demian Reidel (vice del BCRA). "Se observa la necesidad de investigar en forma urgente si existió colusión entre los funcionarios y JP Morgan ya que, en realidad, las mismas personas se encuentran en los dos lados del mostrador".

Finalmente Tahilade exigió que se secuestre como medidas de prueba información de la entidad monetaria de marzo a mayo sobre "la cantidad de dólares vendidos, su valor y los datos personales de los compradores"; los documentos donde conste por qué se tomó esa decisión; los registros de audiencias de las autoridades del

banco; las entradas y salidas de personal; computadoras; celulares; mails, y datos de los tenedores de Lebac. Al mismo tiempo, pidió que requiera documentación al JP Morgan sobre sus compras de divisas y Lebac y que cite a declarar a Sturzenegger, al directorio durante su gestión y a los dos ejecutivos de la banca extranjera. Lo

que se dice una verdadera Caja de Pandora.