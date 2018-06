YouTube: posaba para una foto y casi muere estrangulado por pitón

Sucedió en la India. Un guardia forestal fue llamado luego de que una pitón se comiera a una cabra viva. Una vez en el lugar, el hombre tomó a la serpiente sobre sus hombros y la reacción inesperada del animal casi acaba con su vida.



Sanjay Dutta apoyó la víbora por detrás de su cabeza y posó para las fotografías que le hacían con sus teléfonos móviles los sorprendidos aldeanos hasta que de repente, la pitón comenzó a enrollarse en su cuello y debió moverse con tranquilidad pero rápidamente para poder escapar.



El hecho quedó grabado por las cámaras y de inmediato se hizo viral en YouTube: "No tenía miedo (...) De haber sentido pánico, podría haber sido mortal", comentó el protagonista a la AFP.



El hombre llevó al animal a su auto luego del suceso para liberarlo en una zona segura. Mirá!