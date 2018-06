Video viral: perro salva a dueña del ridículo y es furor en YouTube

Un perro llamado Sam se volvió viral en redes sociales al mostrar sus habilidades de héroe al salvar a su dueña que por accidente se había quedado afuera de su casa en Florida.

Kaylyn Marie no podía entrar a su casa y nadie de su familia se encontraba dentro para poder abrirle.

El perro labrador primero trató de quitar el palo con su hocico pero al ver que no era posible comenzó a moverlo con sus garras.

En poco tiempo, Sam logró quitar el objeto que bloqueaba la puerta y causó un enorme entusiasmo en su dueña.