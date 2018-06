Por sospechas de arreglar precios en escuelas, le dieron licencia a funcionario de Cambiemos

Tras la difusión de un audio en el que supuestamente el titular de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar bonaerense, Mateo Nicholson, pedía que se invente y suba precios de lo que sería un presupuesto para cocinas escolares, el funcionario de Cambiemos decidió tomarse una licencia extraordinaria mientras dure la investigación.



"Necesito mañana cerrar el tema de las cocinas. Sé que no lo tenemos listo pero necesito inventar los presupuestos que nos faltan", le dice Nicholson a "María", una mujer que trabaja con él, en un mensaje que dura un minuto.

Your browser does not support the video element.

Nicholson tiene 39 años y asumió en noviembre del año pasado. Antes trabajó en el ámbito privado. Fue CEO de Consulterra S.A y está vinculado a otras dos empresas, Radio Emisora Cultural y El Tunalito S.A. Es una funcionario de la cartera educativa que no para de generarle dolores de cabeza a Sánchez Zinny, ya que es cuestionado por los trabajadores que lo acusan de aprietes y persecución, y por la comunidad educativa de varias escuelas por la falta de obras que deben resolverse desde la dependencia a su cargo.

El funcionario todavía no brindó una explicación sobre el audio. No obstante, la Dirección de Cultura y Educación bonaerense emitió un comunicado en el que informó que "pidió a la justicia que investigue" el caso.