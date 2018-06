Pyme al borde del cierre por tarifazos: les llegó $ 800 mil en servicios

En Mataderos, una Pyme ceramista de 58 años se encuentra al borde del cierre por los tarifazos.

Sandra, la dueña, contó en "Mañanas Informadas" con Federico Bisutti por Canal 26, que han sufrido aumentos del 500% en gas y 600% en luz, y que han reducido su producción al 50%.

"Estábamos bien posicionados y hemos exportado a más de 20 países", dijo la mujer.

Pero la realidad es otra, aseguró que el consumo bajó por que han aumentado las exportaciones. "Vienen cerámicas a precios viles y de mala calidad", afirmó.

Además, dijo que "nadie controla las exportaciones".

La dueña pide que las Pymes sean escuchadas para cubrir sus necesidades y que tengan tarifas especiales: "Las PyMES no estamos repredentadas".

"Queremos hacer lo que sabemos, producir, trabajar y dar trabajo", finalizó