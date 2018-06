Mundial 2018: la "marea polaca" que hace saltar a toda Rusia

Si bien este martes no fue un buen día para Polonia ya que Senegal logró el primer triunfo africano en el Mundial tras ganarle 2-1, la hinchada polaca demuestra que está en las buenas y en las malas.



En el partido, Polonia intentó asumir la posesión de la pelota pero le falló el eslabón clave de su cadena. No encontraba la manera de conectar con Lewandowski, aislado en el ataque y molesto en ocasiones por la falta de precisión y de timing de sus compañeros a la hora de leer sus desmarques.

Lo que está claro, es que si Polonia quiere hacer algo importante en esta Copa del Mundo necesita sin duda a un Lewandowski inspirado.



La hinchada, es la encargada de darle al equipo esa inspiración que tanto necesita y más aun después de la derrota. Ahora, más que nunca, hay que demostrar el aguante y DIARIO26.COM, te muestra como practican. Mirá!