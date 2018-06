La República de los Niños, un paraíso por recorrer para chicos y grandes

La República de los Niños es el primer parque temático y educativo de Latinoamérica por excelencia y está en nuestro país. Ocupa un predio de 53 hectáreas con diferentes sectores, edificios de interés, lugares para visitar, juegos y entretenimientos. Ubicado en La Plata, es un símbolo de dicha ciudad y ya hace más de 60 años que nos representa a la hora de hablar de un lugar donde los sueños se hacen realidad.

Con la Entrada General se puede recorrer la República, conocer las casitas y castillos, utilizar el espacio verde para andar en bici, jugar a la pelota (hay 53 hectáreas parquizadas) hacer la visita guiada, que permite reconocer la historia del lugar, sus objetivos fundacionales y el funcionamiento de sus edificios entrar al Museo de los Muñecos, formado principalmente con muñecos de distintos países, que muestran sus costumbres y sus ropas típicas visitar la Muestra del Archivo Histórico de República de los Niños, donde encontrarán en exposición fotografías históricas del período de construcción, bocetos de los arquitectos, y proyección de material digital del archivo. Se puede participar de los Talleres Educativos, con actividades lúdicas que dejan una enseñanza y ver los Espectáculos artísticos.

Es considerado “El Disney argentino”. Por eso, refundar el lugar fue uno de los grandes desafíos de la intendencia de La Plata para así dar a conocer las novedades a chicos y grandes este magnífico sitio de ensueño. El primer parque temático - educativo de América... un lugar que debe conocerse a fondo, por historia y belleza.

Dueña de una construcción perfecta, había sido "olvidada" con los años. Pero ahora, la renovación de este patrimonio nacional culminó y dejó todo listo el camino para que los más chicos sean parte de un recorrido educativo y cultural imperdible.

En una entrevista con el intendente Julio Garro, dio a conocer los detalles de esta renovación que muestra a La República de los Niños como uno de los lugares imperdibles en todo el año, y sobre todo en las vacaciones de invierno.

El guía del lugar, el arquitecto Néstor Lázaro dio detalles de cada espacio que conforma a “La Repu”.

Entre ellos, se mostraron imágenes del balcón donde, en 1951, estuvo Juan Domingo Perón inaugurando la República de los Niños junto al arquitecto Jorge Lima, encargado del proyecto. Es el lugar más emblemático de este lugar soñado.

También se puede ver la Cámara de Diputados...

... O el Poder Judicial.

La entrada al parque cuesta $20, Menores de 8 acceso gratuito. La vuelta al tren, recorriendo tres kilómetros y todo el perímetro del viaje sale $40.

En cuanto al Tren: junto a las autoridades de Trenes Argentinos, Infraestructura y el Ministerio de Transporte de la Nación, se renovó todo el circuito de vías.





Se puso en valor el tren y, a través de un programa de Responsabilidad Social Empresaria, se avanza en la puesta en valor de cada una de las estaciones del recorrido.

En cuanto al Aeropuerto: es un pequeño aeropuerto a escala con hangares hechos a nuevo. Tiene una pista de aterrizaje de 35 metros de largo, acondicionada e iluminada con luces originales de Ezeiza y una torre de control armada con un radar simulando ser el radar original, donde los pequeños pueden tramitar su pasaporte y emitir su boleto.

Cuenta con un avión Boeing 737-200 que llevó soldados a Malvinas y cumplió funciones como presidencial que los chicos pueden visitar. Es la única aeronave argentina que sobrevoló las islas durante la guerra, funcionó como avión presidencial y de pasajeros, hasta que en 2007 fue puesto fuera de servicio.

Se trasladó desde Ezeiza hasta el predio de Gonnet. Se le recambiaron las butacas, se reacondicionó la cabina y el tobogán de emergencia.

Contará con otro avión donde habrá un simulador de vuelo único en argentina, para 30 personas, con un bar temático y un museo sobre la historia de la aviación argentina.

Barco: por primera vez en 65 años, se firmó un convenio con Astillero Río Santiago para su completa reparación.

Además del parque hay un circuito aeróbico, donde el ciudadano de La Plata tiene un carnet y usa todas las sendas que tiene para poder correr, hacer actividad física. Hay pileta, tiene un anfiteatro donde se dan talleres de distintas actividades.

Uno de los emblemas del lugar es la elefanta Pelusa, del zoológico de La Plata. Justamente nos contaron que la llevarán al santuario de elefantes de Brasil. ¿Por qué la trasladan? Por una enfermedad en las piernas ya que el suelo del lugar no es propicio para ella y se buscar cuidar su salud e integridad. La intendencia se encargó de realizar los permisos necesarios para realizar el viaje, tal como contó Marcelo Leguizamón, secretario de espacios públicos y gestión de La Plata.

Estas han sido otras grandes reformas del lugar:

Arco de ingreso: restaurado completamente, con nueva marca (realizada por egresados de la UNLP), cartelería y sistema de iluminación led. Reparación e incorporación de luminarias en todo el predio.

Granja: se reacondicionó, se amplió el perímetro y cada uno de los corrales.





Le ofrece a los niños la posibilidad de interactuar con los animales, se les puede dar de comer. Hay conejos, gallinas, cabras, etc.





Taller de pan: los niños pueden asistir a la panadería en donde les enseña a hacer pan.

Defensoría del Pueblo: se inauguró una oficina con actividades de promoción y difusión de los derechos de la niñez.

Edificio histórico de la Marina: fue completamente restaurado con el aporte del Puerto La Plata. Funciona la Escuela Integral de Arte.



Pista de Educación Vial: convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para ampliar el circuito de educación vial que existe en el parque, donde se recreará una mini ciudad de La Plata.





Cine De La República: se convertirá en un nuevo espacio para la difusión de obras teatrales platenses. Se construyó un mini cine para que los chicos puedan ser instruidos en cuanto a la seguridad en la aviación y en caso de accidentes.





Casa de Gobierno y Legislatura: la Secretaría General de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires llevó adelante junto al Municipio su puesta en valor. Además recuperaron y sumaron contenido educativo para todos los visitantes.





Sucursal del Banco Nación: se instaló una sucursal del Banco Nación, espacio que -de cara a las vacaciones de invierno- está renovando los juegos interactivos, pantallas y cartelería.





Espacio ANSES: nuevas instalaciones para atención al público.

Micro estadio de fútbol: a través de una gestión con la Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación de la Nación, se trabajó en la recuperación del estadio de fútbol. Allí comenzará a funcionar la escuela de fútbol de la República de los niños, para chicos y chicas de la ciudad de La Plata.

Circuito Aeróbico: a través de un convenio con la empresa platense Randers, llevamos adelante la puesta en valor de los 2km de circuito aeróbico de la República, con carriles exclusivos para bicicletas, diferenciados de aquellos para correr, y lockers.



Se colocaron varios puestos de hidratación, elongación y ejercicio, con máquinas diseñadas para exteriores.

Baños: se hicieron a nuevo seis baños públicos del parque.

Plazas: se restauraron y se colocaron nuevos juegos en las cuatro plazas del predio.

Pileta: se la reparó y pintó completamente. Se reemplazó todo el cerco perimetral.

Circuito gastronómico: tras la firma de un convenio de colaboración entre la Municipalidad y la Cámara de Empresarios Gastronómicos de la ciudad (PULPA), ‘La Repu’ cuenta con un renovado circuito gastronómico que incluye stands y restaurantes con variedad y calidad de productos. ‘La Pulpería de Zaracho’, ‘Belgian Wafles’, ‘Burger Stand’, ‘Picoca’, ‘Thionis’, ‘Kiosco de La Repu’, ‘Kid Point’, ‘Estación Bonifacio’ y ‘Mostaza’. Genera más de 400 puestos de trabajo en la ciudad. Incluye un compromiso de partes a través del cual cada local debe poner en valor y mantener el emblemático edificio que ocupa, sin alterar su fisonomía original.

Capilla: fue renovada y se colocó la imagen de la Virgen de Lourdes bendecida en el Vaticano por el Papa Francisco.

LO QUE TENÉS QUE SABER:

Los viernes, sábados y domingos permanece abierto hasta las 24 hs.

Posee Wi Fi gratuito.

Escuela Integral de Arte: funciona en el edificio histórico de la Marina, que fue completamente restaurado.

Recibe a unos 120 alumnos de manera gratuita.

Talleres de plástica, teatro, música y expresión corporal. De manera gratuita y en grupos reducidos. Es una iniciativa que no existía anteriormente.

Colonia: gratuita, municipal y puede asistir cualquier niño. Se desarrolla de lunes a viernes en dos turnos. De 9 a 13hs y de 14 a 18hs. Para niños de entre 6 y 11 años. Hay un transporte que sale desde plaza Moreno para transportarlos.

Para ampliar las posibilidades de acceso y participación, la comuna divide a los niños inscriptos en tres contingentes que pueden disfrutar de las actividades desde el 8 de enero, desde el 22 de enero y desde el 5 de febrero, respectivamente.

La propuesta incluye actividades deportivas, recreativas, didácticas y de integración, así como un servicio de viandas para los niños; y está conformada por un equipo de 50 personas entre los cuales se encuentran profesores de Educación Física, ayudantes, coordinadores, guardavidas, médicos y auxiliares.

Programa “Aprendiendo a nadar”: una nueva propuesta gratuita de la comuna

Un nuevo programa gratuito, destinado a niños y adultos desde los 12 años que quieran aprender a nadar. Se desarrolló entre el 8 de enero y el 28 de febrero, de lunes a jueves, con clases de 12 a 13; de 13 a 14; de 17 a 18; y de 18 a 19; y con cuatro contingentes de alumnos inscriptos.

MÁS PROYECTOS PARA LA REPÚBLICA DE LOS NIÑOS:

Parque Acuático con cuatro piletas, tres torres con toboganes adaptados según la edad y una gran piscina doble.

Se ampliará la asistencia de salud del parque, con la intervención del nuevo SAME La Plata, que brindará una ambulancia a disposición las 24hs.

Desarrollo y diseño de una nueva feria artesanal y dos mini mercados relacionados con la producción frutihortícola y florícola de nuestra región.

Crear ahí la primer Embajada de Paz en América. Un espacio donde los chicos van a poder discutir problemáticas relacionadas con el desarme nuclear, diversidad cultural, integración, igualdad, la protección del medio ambiente, etc. Inculcar todos los preceptos que construyen la idea de paz y el derecho a la paz.

Que sea sede de la Reunión Anual de Planificación de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz 2019.

¿Cómo llegar?